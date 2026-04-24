Apéro CAP 10 + collegiale, La BASE, Rouen
Apéro CAP 10 + collegiale, La BASE, Rouen mercredi 14 octobre 2026.
Apéro CAP 10 + collegiale Mercredi 14 octobre, 18h30 La BASE Seine-Maritime
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T18:30:00+02:00 – 2026-10-14T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-14T18:30:00+02:00 – 2026-10-14T22:00:00+02:00
La BASE 5 Rue Geuffroy, Rouen (76100) Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie
Apéro des fresqueurs·euses et des personnes intéressées par les fresques, suivi d’une réunion de la collégiale. Apéro Collegiale
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