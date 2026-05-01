Apéro-causerie Pôle jeunesse 10 rue Eugénie Grandet Champdeniers
Apéro-causerie Pôle jeunesse 10 rue Eugénie Grandet Champdeniers mercredi 27 mai 2026.
Champdeniers
Apéro-causerie
Pôle jeunesse 10 rue Eugénie Grandet CSC Champdeniers Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 19:00:00
fin : 2026-05-27 21:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Le Centre Socioculturel vous invite à un apéro-causerie sur le thème des stéréotypes et les préjugés, animée par Amnesty International. .
Pôle jeunesse 10 rue Eugénie Grandet CSC Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27 contact.luv@csc79.org
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English : Apéro-causerie
L’événement Apéro-causerie Champdeniers a été mis à jour le 2026-05-21 par CC Val de Gâtine
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