Apéro chantant Médiathèque La Fabrique de Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge

Informations pratiques

Livarot-Pays-d’Auge

Apéro chantant Médiathèque La Fabrique de Livarot

Livarot 20 Rue Georges Leroy Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Apéro chantant à la médiathèque La Fabrique de Livarot le jeudi 9 juillet de 18h30 à 20h00 avec la présence de Marion MOTTE.

En solo, en famille, entre copains, avec ou sans instrument, venez poussez la chansonnette avec la multi-instrumentiste Marion MOTTE.

Chansons françaises ou chansons à danser, ce moment se veut convivial et intergénérationnel !!

Ambiance assurée !!! .

Livarot 20 Rue Georges Leroy Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 61 88 18 mediatheque-livarot@agglo-lisieux.fr

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English : Apéro chantant Médiathèque La Fabrique de Livarot

A sing-along drinks reception at La Fabrique de Livarot media centre on Thursday 9 July from 6.30 pm to 8.00 pm, featuring Marion MOTTE.

L’événement Apéro chantant Médiathèque La Fabrique de Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Lisieux Normandie Tourisme