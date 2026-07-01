Soirée musicale Eglise et château Le Kinnor de Fervaques Fervaques Livarot-Pays-d’Auge
mercredi 8 juillet 2026 · Fervaques · Livarot-Pays-d'Auge
Informations pratiques
Livarot-Pays-d’Auge
Soirée musicale Eglise et château Le Kinnor de Fervaques
Fervaques Eglise Château le Kinnor Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Soirée musicale à l’église puis au château Le Kinnor de Fervaques le mercredi 8 juillet 2026 à 19h30.
Soirée musicale à l’église puis au château Le Kinnor de Fervaques le mercredi 8 juillet 2026 à 19h30.
Venez écouter le chœur de Northwood College for Girl (UK) (chorale de jeunes anglais) dans l’églises puis assistez à un court récital dans l’enceinte du château Le Kinnor, donné par les élèves en solo et en petites formations.
Gratuit (réservation recommandée) Possibilité de prendre vos places le jour du concert dans la limite des places disponibles. .
Fervaques Eglise Château le Kinnor Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 7 85 98 87 26 info@musiqueanglonormande.com
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English : Soirée musicale Eglise et château Le Kinnor de Fervaques
A musical evening at the church, followed by an event at Le Kinnor Castle in Fervaques on Wednesday 8 July 2026 at 7.30 pm.
L’événement Soirée musicale Eglise et château Le Kinnor de Fervaques Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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