Apéro chanté à la Poule à facettes La Poule à Facettes Piégros-la-Clastre dimanche 19 juillet 2026.

Piégros-la-Clastre

Apéro chanté à la Poule à facettes

La Poule à Facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:00:00

fin : 2026-07-19 22:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Venez essayer l’Apéro chanté à la poule a facette ! Divers et varié !

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La Poule à Facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Come try the Apéro Chanté at La Poule à Facette! There’s something for everyone!

L’événement Apéro chanté à la Poule à facettes Piégros-la-Clastre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme