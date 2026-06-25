Apéro mix DJ tahiti douche à La Poule à Facettes La Poule à Facettes Piégros-la-Clastre samedi 18 juillet 2026.

Piégros-la-Clastre

Apéro mix DJ tahiti douche à La Poule à Facettes

La Poule à Facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18 22:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Venez écouter le Dj tahiti douche , lors de l’Apéro mix à la poule à facettes !

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La Poule à Facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Come %E9listen to DJ Tahiti Douche at the Ap%E9ro Mix %E0 la Poule %E0 Facettes!

L’événement Apéro mix DJ tahiti douche à La Poule à Facettes Piégros-la-Clastre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme