Concert Sonora de Llegar à la Poule à facettes La Poule à Facettes Piégros-la-Clastre
Concert Sonora de Llegar à la Poule à facettes La Poule à Facettes Piégros-la-Clastre vendredi 3 juillet 2026.
Piégros-la-Clastre
Concert Sonora de Llegar à la Poule à facettes
La Poule à Facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre Drôme
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
tarif solidarité culture
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03 22:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Venez découvrir le ska du Chilli avec Sonora de Llegar !
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La Poule à Facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Come discover Chilean ska with Sonora de Llegar!
L’événement Concert Sonora de Llegar à la Poule à facettes Piégros-la-Clastre a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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