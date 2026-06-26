Soirée couscous Camping les Trois Becs Piégros-la-Clastre

Piégros-la-Clastre

Soirée couscous

Camping les Trois Becs 3329 route de Die Piégros-la-Clastre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-21

Soirée couscous avec animation dansante.

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Camping les Trois Becs 3329 route de Die Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 03 77 campingdestroisbecs@gmail.com

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English :

Couscous night with live music and dancing.

L’événement Soirée couscous Piégros-la-Clastre a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme