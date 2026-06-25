Concert coco fanfare club à La Poule à Facettes La Poule à Facettes Piégros-la-Clastre vendredi 17 juillet 2026.

Piégros-la-Clastre

Concert coco fanfare club à La Poule à Facettes

La Poule à Facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17 22:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Fanfare à la croisée des chemins entre ska et funk, disco et latino, balkan et rock, le tout scénographié avec soins pour entraîner petits et grands dans le mouvement. Découvrez cette espèce mystérieuse et colorée, qui aime exécuter sa parade vitaminée !

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La Poule à Facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

A band at the crossroads of ska and funk, disco and Latin, Balkan and rock—all carefully staged to get young and old alike moving. Discover this mysterious and colorful world, which loves to put on its energetic parade!

L’événement Concert coco fanfare club à La Poule à Facettes Piégros-la-Clastre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme