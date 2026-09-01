Apéro Chœurs Segré Segré-en-Anjou Bleu
samedi 19 septembre 2026 · Segré-en-Anjou Bleu
Informations pratiques
Segré-en-Anjou Bleu
Apéro Chœurs Segré
1 Rue de la Roirie Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Apéro Choeurs à l’école de musique de Segré, le samedi 19 sepetembre 2026.
Apéro Choeurs à l’école de musique de Segré, le samedi 19 sepetembre 2026, à 11h.
Ouvert aux adultes, les débutants sont les bienvenus.
Gratuit .
1 Rue de la Roirie Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 10 52 67 d.ecoledemusique@anjoubleu.com
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English :
Choir Recital at the Segré Music School, Saturday, September 19, 2026.
L’événement Apéro Chœurs Segré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme Anjou bleu
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