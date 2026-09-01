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AGENDA · Segré-en-Anjou Bleu

Apéro Chœurs Segré Segré-en-Anjou Bleu

samedi 19 septembre 2026 · Segré-en-Anjou Bleu

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
1 Rue de la Roirie
Ville
49500 Segré-en-Anjou Bleu
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Segré-en-Anjou Bleu

Apéro Chœurs Segré

1 Rue de la Roirie Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Apéro Choeurs à l’école de musique de Segré, le samedi 19 sepetembre 2026.
Apéro Choeurs à l’école de musique de Segré, le samedi 19 sepetembre 2026, à 11h.

Ouvert aux adultes, les débutants sont les bienvenus.
Gratuit   .

1 Rue de la Roirie Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 10 52 67  d.ecoledemusique@anjoubleu.com

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English :

Choir Recital at the Segré Music School, Saturday, September 19, 2026.

L’événement Apéro Chœurs Segré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme Anjou bleu

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