Apéro concert à Echiré Échiré
samedi 29 août 2026 · Échiré
Informations pratiques
Échiré
Apéro concert à Echiré
Place des Halles Échiré Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Rendez-vous samedi 29 août à partir de 19h pour une soirée placée sous le signe de la musique, de la convivialité et de la bonne humeur !
Venez profiter d’un apéro concert entre amis ou en famille, dans une ambiance chaleureuse et festive.
– Buvette sur place
– Assiettes apéro à partager
– Musique & bonne ambiance garanties !
On vous attend nombreux pour partager ensemble un joli moment de fin d’été ! .
Place des Halles Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes.echire@gmail.com
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English : Apéro concert à Echiré
L’événement Apéro concert à Echiré Échiré a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Niort Marais Poitevin
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