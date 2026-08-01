Informations pratiques

Échiré

Apéro concert à Echiré

Place des Halles Échiré Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Rendez-vous samedi 29 août à partir de 19h pour une soirée placée sous le signe de la musique, de la convivialité et de la bonne humeur !

Venez profiter d’un apéro concert entre amis ou en famille, dans une ambiance chaleureuse et festive.

– Buvette sur place

– Assiettes apéro à partager

– Musique & bonne ambiance garanties !

On vous attend nombreux pour partager ensemble un joli moment de fin d’été ! .

Place des Halles Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes.echire@gmail.com

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English : Apéro concert à Echiré

L’événement Apéro concert à Echiré Échiré a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Niort Marais Poitevin