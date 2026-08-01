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AGENDA · Échiré

Apéro concert à Echiré Échiré

samedi 29 août 2026 · Échiré

Apéro concert à Echiré Échiré

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place des Halles
Ville
79410 Échiré
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Échiré

Apéro concert à Echiré

Place des Halles Échiré Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Rendez-vous samedi 29 août à partir de 19h pour une soirée placée sous le signe de la musique, de la convivialité et de la bonne humeur !
Venez profiter d’un apéro concert entre amis ou en famille, dans une ambiance chaleureuse et festive.
– Buvette sur place
– Assiettes apéro à partager
– Musique & bonne ambiance garanties !
On vous attend nombreux pour partager ensemble un joli moment de fin d’été !   .

Place des Halles Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   comitedesfetes.echire@gmail.com

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English : Apéro concert à Echiré

L’événement Apéro concert à Echiré Échiré a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Niort Marais Poitevin

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