AGENDA · Échiré
Vide Grenier à Échiré Échiré
dimanche 30 août 2026 · Échiré
Informations pratiques
Échiré
Vide Grenier à Échiré
Rue Léo Desaivre Échiré Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 17:30:00
Date(s) :
2026-08-30
Vide Grenier organisé par le CCAS et l’association Tandem solidaire dimanche 30 août de 9h à 17h30 rue Léo Desaivre à Échiré.
Buvette et restauration sur place.
10€ les 4 mètres linéaires .
Rue Léo Desaivre Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 10 20 80
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English : Vide Grenier à Échiré
L’événement Vide Grenier à Échiré Échiré a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Niort Marais Poitevin
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