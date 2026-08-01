Informations pratiques

Échiré

Vide Grenier à Échiré

Rue Léo Desaivre Échiré Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 09:00:00

fin : 2026-08-30 17:30:00

Date(s) :

2026-08-30

Vide Grenier organisé par le CCAS et l’association Tandem solidaire dimanche 30 août de 9h à 17h30 rue Léo Desaivre à Échiré.

Buvette et restauration sur place.

10€ les 4 mètres linéaires .

Rue Léo Desaivre Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 10 20 80

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English : Vide Grenier à Échiré

L’événement Vide Grenier à Échiré Échiré a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Niort Marais Poitevin