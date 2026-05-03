Apéro concert à Rives-Du-Loir-En-Anjou Soucelles Rives-du-Loir-en-Anjou

Rives-du-Loir-en-Anjou

Apéro concert à Rives-Du-Loir-En-Anjou

Soucelles La Roche-Foulques Rives-du-Loir-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Passez une soirée musicale et festive à la Roche-Foulques. Restauration sur place. .

Soucelles La Roche-Foulques Rives-du-Loir-en-Anjou 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 47 00 80 37

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English :

L’événement Apéro concert à Rives-Du-Loir-En-Anjou Rives-du-Loir-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers