Parcours d’art NOV’Art, Engrenage-Moulin de Villevêque, Rives-du-Loir-en-Anjou
vendredi 18 septembre 2026 · Engrenage-Moulin de Villevêque · Rives-du-Loir-en-Anjou
Informations pratiques
Parcours d’art NOV’Art 18 – 20 septembre Engrenage-Moulin de Villevêque Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
L’Engrenage-Moulin ouvre ses portes pour accueillir les oeuvres de Josselin Metivier à l’étage, un des artistes présents sur le parcours d’Art NOV’Art. A la suite de votre visite au moulin, profitez de la journée pour partir à la découverte des oeuvres d’art du parcours NOV’Art, disséminés dans les bourgs des communes déléguées de Villevêque et Soucelles.
ATTENTION, le rez-de-chaussée du moulin (site de production d’électricité) est exceptionnellement fermé cette année. De fortes crues ont endommagé fortement la structure du rez-de-chaussée.
Engrenage-Moulin de Villevêque rue du port 49140 Rives-du-Loir-en-Anjou Rives-du-Loir-en-Anjou 49140 Villevêque Maine-et-Loire Pays de la Loire 0676297366 http://www.destination-rivesduloirenanjou.fr
L’Engrenage-Moulin ouvre ses portes pour accueillir les oeuvres de Josselin Metivier à l’étage, un des artistes présents sur le parcours d’Art NOV’Art.
©Mairie de Rives-du-Loir-en-Anjou
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