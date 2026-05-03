Randonnée à la rencontre de nos producteurs locaux rue du port Rives-du-Loir-en-Anjou
Randonnée à la rencontre de nos producteurs locaux rue du port Rives-du-Loir-en-Anjou jeudi 20 août 2026.
Rives-du-Loir-en-Anjou
Randonnée à la rencontre de nos producteurs locaux
rue du port L’Engrenage-Moulin de Villevêque Rives-du-Loir-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 09:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Partez à la découverte de notre producteur local de viande Salers lors de cette randonnée de 8km. N’oubliez pas d’apporter votre pique-nique ! Dégustation sur place. .
rue du port L’Engrenage-Moulin de Villevêque Rives-du-Loir-en-Anjou 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 12 35 01 28
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English :
L’événement Randonnée à la rencontre de nos producteurs locaux Rives-du-Loir-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers
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