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Randonnée à la rencontre de nos producteurs locaux rue du port Rives-du-Loir-en-Anjou

Randonnée à la rencontre de nos producteurs locaux rue du port Rives-du-Loir-en-Anjou jeudi 20 août 2026.

Lieu : rue du port

Adresse : L'Engrenage-Moulin de Villevêque

Ville : 49140 Rives-du-Loir-en-Anjou

Département : Maine-et-Loire

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 3 3

Rives-du-Loir-en-Anjou

Randonnée à la rencontre de nos producteurs locaux

rue du port L’Engrenage-Moulin de Villevêque Rives-du-Loir-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 09:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Partez à la découverte de notre producteur local de viande Salers lors de cette randonnée de 8km. N’oubliez pas d’apporter votre pique-nique ! Dégustation sur place.   .

rue du port L’Engrenage-Moulin de Villevêque Rives-du-Loir-en-Anjou 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 12 35 01 28 

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English :

L’événement Randonnée à la rencontre de nos producteurs locaux Rives-du-Loir-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers

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