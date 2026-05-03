Initiation à la boule de fort, Cercle St Pierre, Rives-du-Loir-en-Anjou
Initiation à la boule de fort, Cercle St Pierre, Rives-du-Loir-en-Anjou samedi 19 septembre 2026.
Initiation à la boule de fort 19 et 20 septembre Cercle St Pierre Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Découverte et initiation à la boule de fort au Cercle St Pierre de Villevêque.
Cercle St Pierre 7 chemin de l’enclose Rives-du-Loir-en-Anjou 49140 Villevêque Maine-et-Loire Pays de la Loire
Découverte et initiation à la boule de fort au Cercle St Pierre de Villevêque.
©Mairie de Rives-du-Loir-en-Anjou
À voir aussi à Rives-du-Loir-en-Anjou (Maine-et-Loire)
- Arts et jardins Rives-du-Loir-en-Anjou 6 juin 2026
- Visite libre de la chapelle de la Roche-Foulques rue de la chapelle St Julien Rives-du-Loir-en-Anjou 7 juin 2026
- Nov’Art parcours d’art Rives-du-Loir-en-Anjou 4 juillet 2026
- Cinéma de plein air et jeux en bois Rives-du-Loir-en-Anjou 17 juillet 2026
- Rando gourmande dans les basses vallées Rives-du-Loir-en-Anjou 24 juillet 2026