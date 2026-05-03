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Initiation à la boule de fort, Cercle St Pierre, Rives-du-Loir-en-Anjou

Initiation à la boule de fort, Cercle St Pierre, Rives-du-Loir-en-Anjou

Initiation à la boule de fort, Cercle St Pierre, Rives-du-Loir-en-Anjou samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Cercle St Pierre

Adresse : 7 chemin de l'enclose

Ville : 49140 Rives-du-Loir-en-Anjou

Département : Maine-et-Loire

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Initiation à la boule de fort 19 et 20 septembre Cercle St Pierre Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découverte et initiation à la boule de fort au Cercle St Pierre de Villevêque.

Cercle St Pierre 7 chemin de l’enclose Rives-du-Loir-en-Anjou 49140 Villevêque Maine-et-Loire Pays de la Loire
Découverte et initiation à la boule de fort au Cercle St Pierre de Villevêque.

©Mairie de Rives-du-Loir-en-Anjou

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