Initiation à la boule de fort, Cercle St Pierre, Rives-du-Loir-en-Anjou

Initiation à la boule de fort 19 et 20 septembre Cercle St Pierre Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découverte et initiation à la boule de fort au Cercle St Pierre de Villevêque.

Cercle St Pierre 7 chemin de l’enclose Rives-du-Loir-en-Anjou 49140 Villevêque Maine-et-Loire Pays de la Loire

Découverte et initiation à la boule de fort au Cercle St Pierre de Villevêque.

©Mairie de Rives-du-Loir-en-Anjou