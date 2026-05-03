Visite libre et exposition photo – chapelle de la Roche-Foulques, Chapelle de la Roche-Foulques, Rives-du-Loir-en-Anjou

Visite libre et exposition photo – chapelle de la Roche-Foulques 19 et 20 septembre Chapelle de la Roche-Foulques Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de photographies de l’association Photo vidéo du Loir, sur le thème « Marines » et visite libre de la chapelle.

Chapelle de la Roche-Foulques La Roche-Foulques Rives-du-Loir-en-Anjou 49140 Soucelles Maine-et-Loire Pays de la Loire 0676297366 http://hhtp://www.destination-rivesduloirenanjou.fr

Exposition de photographies de l’association Photo vidéo du Loir, sur le thème « Marines » et visite libre de la chapelle.

©Mairie de Rives-du-Loir-en-Anjou