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Visite libre et exposition photo – chapelle de la Roche-Foulques, Chapelle de la Roche-Foulques, Rives-du-Loir-en-Anjou

Visite libre et exposition photo – chapelle de la Roche-Foulques, Chapelle de la Roche-Foulques, Rives-du-Loir-en-Anjou

Visite libre et exposition photo – chapelle de la Roche-Foulques, Chapelle de la Roche-Foulques, Rives-du-Loir-en-Anjou samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Chapelle de la Roche-Foulques

Adresse : La Roche-Foulques

Ville : 49140 Rives-du-Loir-en-Anjou

Département : Maine-et-Loire

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Visite libre et exposition photo – chapelle de la Roche-Foulques 19 et 20 septembre Chapelle de la Roche-Foulques Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de photographies de l’association Photo vidéo du Loir, sur le thème « Marines » et visite libre de la chapelle.

Chapelle de la Roche-Foulques La Roche-Foulques Rives-du-Loir-en-Anjou 49140 Soucelles Maine-et-Loire Pays de la Loire 0676297366 http://hhtp://www.destination-rivesduloirenanjou.fr
Exposition de photographies de l’association Photo vidéo du Loir, sur le thème « Marines » et visite libre de la chapelle.

©Mairie de Rives-du-Loir-en-Anjou

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