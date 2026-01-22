Visite libre de la chapelle de la Roche-Foulques rue de la chapelle St Julien Rives-du-Loir-en-Anjou

Visite libre de la chapelle de la Roche-Foulques

rue de la chapelle St Julien Chapelle St Julien de la Roche-Foulques Rives-du-Loir-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 14:30:00

fin : 2026-05-03 17:30:00

Date(s) :

2026-05-03

Plongez dans l’histoire en visitant cette chapelle du XIIe siècle, lieu chargé d’histoires et d’Histoire. Sa voûte en berceau et ses statues de bois polychrome lui confèrent une atmosphère unique, apaisante. Visite libre et gratuite. .

rue de la chapelle St Julien Chapelle St Julien de la Roche-Foulques Rives-du-Loir-en-Anjou 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 76 29 73 66 tourisme@rivesduloirenanjou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite libre de la chapelle de la Roche-Foulques Rives-du-Loir-en-Anjou a été mis à jour le 2026-01-22 par Destination Angers