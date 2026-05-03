Cinéma de plein air et jeux en bois Rives-du-Loir-en-Anjou
Cinéma de plein air et jeux en bois Rives-du-Loir-en-Anjou vendredi 17 juillet 2026.
Rives-du-Loir-en-Anjou
Cinéma de plein air et jeux en bois
Plage de Villevêque Rives-du-Loir-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Passez une soirée conviviale sur la plage de Villevêque. A partir de 18h, jouez aux jeux géants en bois et mangez un bout au foodtruck puis installez-vous confortablement sur la plage pour une soirée cinéma Le Loup et le Lion , de Gilles de Maistre à 22h .
Plage de Villevêque Rives-du-Loir-en-Anjou 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 12 35 01 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cinéma de plein air et jeux en bois Rives-du-Loir-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers
À voir aussi à Rives-du-Loir-en-Anjou (Maine-et-Loire)
- Arts et jardins Rives-du-Loir-en-Anjou 6 juin 2026
- Visite libre de la chapelle de la Roche-Foulques rue de la chapelle St Julien Rives-du-Loir-en-Anjou 7 juin 2026
- Nov’Art parcours d’art Rives-du-Loir-en-Anjou 4 juillet 2026
- Rando du patrimoine rue du port Rives-du-Loir-en-Anjou 6 août 2026
- Randonnée à la rencontre de nos producteurs locaux rue du port Rives-du-Loir-en-Anjou 20 août 2026