Rives-du-Loir-en-Anjou

Cinéma de plein air et jeux en bois

Plage de Villevêque Rives-du-Loir-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Passez une soirée conviviale sur la plage de Villevêque. A partir de 18h, jouez aux jeux géants en bois et mangez un bout au foodtruck puis installez-vous confortablement sur la plage pour une soirée cinéma Le Loup et le Lion , de Gilles de Maistre à 22h .

Plage de Villevêque Rives-du-Loir-en-Anjou 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 12 35 01 28

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English :

L’événement Cinéma de plein air et jeux en bois Rives-du-Loir-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers