Rando du patrimoine rue du port Rives-du-Loir-en-Anjou

Rives-du-Loir-en-Anjou

Rando du patrimoine

rue du port L’Engrenage-Moulin de Villevêque Rives-du-Loir-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 09:30:00

fin : 2026-08-06 16:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Partez en randonnée à la journée à la découverte du patrimoine local rivéen. N’oubliez pas d’apporter votre pique-nique, pour un repas convivial. .

rue du port L’Engrenage-Moulin de Villevêque Rives-du-Loir-en-Anjou 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 12 35 01 28

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English :

L’événement Rando du patrimoine Rives-du-Loir-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers