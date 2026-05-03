Secret des arbres têtards rue du vieux port Rives-du-Loir-en-Anjou

Rives-du-Loir-en-Anjou

Secret des arbres têtards

rue du vieux port Lavoir de Soucelles Rives-du-Loir-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 14:00:00

fin : 2026-08-14 16:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Qui sont-ils ? Pourquoi ce nom ? Qui abritent-ils ? Découvrez les arbres têtards communaux et terminez cette animation en partant à la recherche des Rosalies des Alpes.

Animation proposées par la LPO, dans le cadre des rendez-vous nature en Anjou. .

rue du vieux port Lavoir de Soucelles Rives-du-Loir-en-Anjou 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 76 29 73 66 tourisme@rivesduloirenanjou.fr

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English :

L’événement Secret des arbres têtards Rives-du-Loir-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers