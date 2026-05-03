Rives-du-Loir-en-Anjou

Rando gourmande dans les basses vallées

L’Engrenage-Moulin de Villevêque Rives-du-Loir-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Randonnée de 8km ponctuée de dégustations de spécialités angevines (rillauds, soupe angevine, pâté aux prunes…). Apéritif dans le parc du château. .

L’Engrenage-Moulin de Villevêque Rives-du-Loir-en-Anjou 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 69 51 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rando gourmande dans les basses vallées Rives-du-Loir-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers