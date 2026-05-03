Rives-du-Loir-en-Anjou

Nov’Art parcours d’art

Bourgs de Villevêque et Soucelles Rives-du-Loir-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:30:00

fin : 2026-07-08 18:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23

Déambuler dans les Basses Vallées Angevines et découvrir au hasard une œuvre d’art. Interroger le paysage, deviner le merveilleux, s’étonner, s’amuser, s’émouvoir… NOV’Art propose tous les été un parcours d’art singulier entre nature et patrimoine. .

Bourgs de Villevêque et Soucelles Rives-du-Loir-en-Anjou 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 76 29 73 66 tourisme@rivesduloirenanjou.fr

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English :

L’événement Nov’Art parcours d’art Rives-du-Loir-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers