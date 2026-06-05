Grands formats Rives-du-Loir-en-Anjou
Grands formats Rives-du-Loir-en-Anjou samedi 4 juillet 2026.
Rives-du-Loir-en-Anjou
Grands formats
Soucelles Rives-du-Loir-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Admirez les artistes en pleine création sur des toiles de 2x3m en pleine nature. Un moment poétique et champêtre au coeur des Basses Vallées. Les oeuvres sont accrochées sur le parcours d’art NOV’Art tout l’été. Repli salle H. Bazin en cas d’intempéries. .
Soucelles Rives-du-Loir-en-Anjou 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 69 51 15 tourisme@rivesduloirenanjou.fr
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L’événement Grands formats Rives-du-Loir-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers
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