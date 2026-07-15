Apéro-concert au Casino Avenue Adrien Hébrard Argelès-Gazost
jeudi 13 août 2026 · Avenue Adrien Hébrard · Argelès-Gazost
Informations pratiques
Argelès-Gazost
Apéro-concert au Casino
Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Tous les jeudis du 16 juillet au 27 août, sauf le 6 août.
Un nouveau groupe chaque semaine.
Les acoustiques anonymes.
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Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 53 00
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English :
Every Thursday from July 16 to August 27, except August 6.
A new band every week.
The Anonymous Acoustics.
L’événement Apéro-concert au Casino Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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