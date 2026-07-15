Apéro-concert au Casino Avenue Adrien Hébrard Argelès-Gazost

Informations pratiques

Argelès-Gazost

Apéro-concert au Casino

Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Tous les jeudis du 16 juillet au 27 août, sauf le 6 août.

Un nouveau groupe chaque semaine.

Les acoustiques anonymes.

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Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 53 00

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English :

Every Thursday from July 16 to August 27, except August 6.

A new band every week.

The Anonymous Acoustics.

L’événement Apéro-concert au Casino Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65