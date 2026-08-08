Informations pratiques

Limogne-en-Quercy

Apéro Concert au Galopin !

77 place de l’Occitanie Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Le Galopin vous invite à un apéro concert placé sous le signe de la chanson vivante et engagée.

Avec Kijoté, découvrez un univers intimiste où le cri enragé côtoie la poésie, la taquinerie, le pamphlet et le récit onirique

Le Galopin vous invite à un apéro concert placé sous le signe de la chanson vivante et engagée.

Avec Kijoté, découvrez un univers intimiste où le cri enragé côtoie la poésie, la taquinerie, le pamphlet et le récit onirique. Une écriture sincère et sensible qui regarde le monde droit dans les yeux.

Au fil de son parcours, Kijoté a partagé la scène avec Magyd Cherfi, Les Hurlements de Léo, Flavia Coelho, Alexis HK, Frédéric Bobin et bien d’autres.

Son dernier album, La Force du Nombre, est une invitation à la réflexion, à l’introspection et à la solidarité. Une soirée à ne pas manquer pour les amoureux des textes et de la chanson d’auteur.

Venez profiter d’un bon moment autour d’un verre, entre amis ou en famille, dans l’ambiance conviviale du Galopin.

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77 place de l’Occitanie Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 6 65 31 55 56

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English :

Le Galopin invites you to an “apéro concert” dedicated to lively, socially conscious music.

With Kijoté, discover an intimate world where furious outcries mingle with poetry, playful banter, satirical commentary, and dreamlike storytelling.

L’événement Apéro Concert au Galopin ! Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Cahors Vallée du Lot