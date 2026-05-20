Châtillon-sur-Loire

Apéro-concert avec le groupe Kalffa (rock celtique)

Place Sainte-Anne Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 19:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le 4 juillet, Châtillon-sur-Loire vibre au son du rock celtique avec Kalffa. Rendez-vous place Clemenceau pour un apéro concert festif et convivial dès 19h30. Une belle soirée d’été en musique, à partager entre amis ou en famille, dans une ambiance chaleureuse.

Le samedi 4 juillet à 19h30, Châtillon-sur-Loire vous donne rendez-vous place Clemenceau pour un apéro concert placé sous le signe du rock celtique avec Kalffa.

Porté par une énergie communicative et des sonorités puissantes, ce concert promet une belle soirée d’été entre musique, convivialité et ambiance festive. Avec son univers mêlant influences celtiques et esprit rock, Kalffa invite le public à partager un moment chaleureux, rythmé et entraînant au cœur de la commune.

Cet événement offert par la municipalité est une belle occasion de profiter d’une soirée en plein air entre amis, en famille ou simplement au gré de l’envie de se laisser porter par la musique. Le marché semi-nocturne dès 18h viendra compléter ce rendez-vous pour prolonger le plaisir dans une atmosphère animée. .

Place Sainte-Anne Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 99 66

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English :

On July 4, Châtillon-sur-Loire vibrates to the sound of Celtic rock with Kalffa. Join us at Place Clemenceau for a festive and convivial aperitif concert from 7.30pm. A beautiful summer evening of music, to share with friends and family in a warm and friendly atmosphere.

L’événement Apéro-concert avec le groupe Kalffa (rock celtique) Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX