Informations pratiques

Toucy

Apéro concert avec White Straw et the Burgundian’s

Place de la gare ( ou à la halle aux grains s’il pleut ) Toucy Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Apéro concert avec White Straw et the Burgundian’s , à la musique citoyens. Pour échauffer nos oreilles et nos joies, organisé par Toucy Folie’s .

Venez nombreux. .

Place de la gare ( ou à la halle aux grains s’il pleut ) Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 28 44 mairie.toucy@ville-toucy.fr

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English :

L’événement Apéro concert avec White Straw et the Burgundian’s Toucy a été mis à jour le 2026-07-04 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !