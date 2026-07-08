Apéro concert avec White Straw et the Burgundian’s Toucy
samedi 11 juillet 2026 · Toucy
Informations pratiques
Toucy
Apéro concert avec White Straw et the Burgundian’s
Place de la gare ( ou à la halle aux grains s’il pleut ) Toucy Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Apéro concert avec White Straw et the Burgundian’s , à la musique citoyens. Pour échauffer nos oreilles et nos joies, organisé par Toucy Folie’s .
Venez nombreux. .
Place de la gare ( ou à la halle aux grains s’il pleut ) Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 28 44 mairie.toucy@ville-toucy.fr
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English :
L’événement Apéro concert avec White Straw et the Burgundian’s Toucy a été mis à jour le 2026-07-04 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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