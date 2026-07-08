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AGENDA · Toucy

Apéro concert avec White Straw et the Burgundian’s Toucy

samedi 11 juillet 2026 · Toucy

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Place de la gare ( ou à la halle aux grains s’il pleut )
Ville
89130 Toucy
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Toucy

Apéro concert avec White Straw et the Burgundian’s

Place de la gare ( ou à la halle aux grains s’il pleut ) Toucy Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Apéro concert avec White Straw et the Burgundian’s , à la musique citoyens. Pour échauffer nos oreilles et nos joies, organisé par Toucy Folie’s .
Venez nombreux.   .

Place de la gare ( ou à la halle aux grains s’il pleut ) Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 28 44  mairie.toucy@ville-toucy.fr

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English :

L’événement Apéro concert avec White Straw et the Burgundian’s Toucy a été mis à jour le 2026-07-04 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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