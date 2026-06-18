Dans l’infini des mers Contes de la roulotte Toucy
Dans l’infini des mers Contes de la roulotte Toucy dimanche 9 août 2026.
Toucy
Dans l’infini des mers Contes de la roulotte
Le cabaret des oiseaux, chez Sylvie Bornet, herboriste. Toucy Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Allez ! Montez à bord ! Laissez-vous bercer par le doux remous des vagues complices, convoquez les odeurs d’iode et d’algues humides,
écoutez vibrer le chant des baleines,plongeons ensemble dans les profondeurs insondables de l’océan.
Cinq contes d’ici et d’ailleurs mettent en scène l’univers marin. Interprétés par une comédienne, baignés dans un univers sonore de vagues et de chants, ils nous emportent vers les rives oniriques de cet au-delà des terres.
Il est des lieux étranges et des moments propices où se chevauchent les mondes,des chants limpides et purs lovés dans le secret des eaux,
des unions précieuses à l’équilibre de la mer.
Visiter le site https://www.lecabaretdesoiseaux.com/ Visite du jardin avec Sylvie Bornet à 15h
Tout public à partir de 8 ans 1h10 Apportez votre chaise et un bon pull en soirée.
Avec Valérie Jallais
Création sonore Christine Moreau
Compagnie Premier Baiser .
Le cabaret des oiseaux, chez Sylvie Bornet, herboriste. Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 76 74 77 cie.premierbaiser@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dans l’infini des mers Contes de la roulotte
L’événement Dans l’infini des mers Contes de la roulotte Toucy a été mis à jour le 2026-06-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
À voir aussi à Toucy (Yonne)
- De l’autre côté Toucy 26 juin 2026
- Randonnée sur le Sentier Nature avec un guide Toucy 4 juillet 2026
- Animations Nature à la Pyramide du Loup cet été ! Les Gilats Toucy 4 juillet 2026
- Motocross Championnat Bourgogne FC Toucy 5 juillet 2026
- Fête Nationale Rue Patis Toucy 13 juillet 2026