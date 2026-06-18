Toucy

Dans l’infini des mers Contes de la roulotte

Le cabaret des oiseaux, chez Sylvie Bornet, herboriste. Toucy Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 18:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Allez ! Montez à bord ! Laissez-vous bercer par le doux remous des vagues complices, convoquez les odeurs d’iode et d’algues humides,

écoutez vibrer le chant des baleines,plongeons ensemble dans les profondeurs insondables de l’océan.

Cinq contes d’ici et d’ailleurs mettent en scène l’univers marin. Interprétés par une comédienne, baignés dans un univers sonore de vagues et de chants, ils nous emportent vers les rives oniriques de cet au-delà des terres.

Il est des lieux étranges et des moments propices où se chevauchent les mondes,des chants limpides et purs lovés dans le secret des eaux,

des unions précieuses à l’équilibre de la mer.

Visiter le site https://www.lecabaretdesoiseaux.com/ Visite du jardin avec Sylvie Bornet à 15h

Tout public à partir de 8 ans 1h10 Apportez votre chaise et un bon pull en soirée.

Avec Valérie Jallais

Création sonore Christine Moreau

Compagnie Premier Baiser .

Le cabaret des oiseaux, chez Sylvie Bornet, herboriste. Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 76 74 77 cie.premierbaiser@gmail.com

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English : Dans l’infini des mers Contes de la roulotte

L’événement Dans l’infini des mers Contes de la roulotte Toucy a été mis à jour le 2026-06-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !