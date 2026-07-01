Stage de Poterie pour enfants Atelier Les Filles du Feu Toucy
lundi 27 juillet 2026 · Atelier Les Filles du Feu · Toucy
Informations pratiques
Toucy
Stage de Poterie pour enfants
Atelier Les Filles du Feu 2 Rue de la Tour Boileau Toucy Yonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 09:30:00
fin : 2026-07-29 11:30:00
Date(s) :
2026-07-27
Au programme
• Façonnage et création d’objets uniques
• Création de vaisselle (bols, tasses…)
• Modelage
• Décor
Dès 5 ans Dans une ambiance bienveillante où chaque enfant prend le temps de bien faire !
Tarifs
• 25€ par atelier et par enfant
• 45€ duo enfants par atelier
• Option émail * +5€ par enfant
Réservation obligatoire(places limitées).
* La céramique est un art qui se pratique en plusieurs temps. Si vos enfants ne peuvent pas revenir pour émailler et décorer leurs pièces eux-mêmes, je peux le faire avec 3 émaux au choix. L’option émail couvre cette opération et la seconde cuisson à 1280° nécessaire pour rendre les objets réalisés propres à un usage utilitaire. .
Atelier Les Filles du Feu 2 Rue de la Tour Boileau Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 03 14 60 atelier.fillesdufeu@gmail.com
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English : Stage de Poterie pour enfants
L’événement Stage de Poterie pour enfants Toucy a été mis à jour le 2026-07-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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