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AGENDA · Toucy

Stage de Poterie pour enfants Atelier Les Filles du Feu Toucy

lundi 27 juillet 2026 · Atelier Les Filles du Feu · Toucy

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Atelier Les Filles du Feu
Adresse
2 Rue de la Tour Boileau
Ville
89130 Toucy
Département
Yonne
Tarif
25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Toucy

Stage de Poterie pour enfants

Atelier Les Filles du Feu 2 Rue de la Tour Boileau Toucy Yonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 09:30:00
fin : 2026-07-29 11:30:00

Date(s) :
2026-07-27

Au programme
• Façonnage et création d’objets uniques
• Création de vaisselle (bols, tasses…)
• Modelage
• Décor
Dès 5 ans Dans une ambiance bienveillante où chaque enfant prend le temps de bien faire !
Tarifs
• 25€ par atelier et par enfant
• 45€ duo enfants par atelier
• Option émail * +5€ par enfant
Réservation obligatoire(places limitées).
* La céramique est un art qui se pratique en plusieurs temps. Si vos enfants ne peuvent pas revenir pour émailler et décorer leurs pièces eux-mêmes, je peux le faire avec 3 émaux au choix. L’option émail couvre cette opération et la seconde cuisson à 1280° nécessaire pour rendre les objets réalisés propres à un usage utilitaire.   .

Atelier Les Filles du Feu 2 Rue de la Tour Boileau Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 03 14 60  atelier.fillesdufeu@gmail.com

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English : Stage de Poterie pour enfants

L’événement Stage de Poterie pour enfants Toucy a été mis à jour le 2026-07-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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