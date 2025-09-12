Nuit des étoiles filantes Les Gilats Toucy

Les Gilats La Pyramide du Loup Toucy Yonne

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

2026-07-25

Nous vous invitons à partager un spectacle naturel à la Pyramide du Loup en pleine nature, à l’écart de la civilisation.

De 18h00 à 19h00

Préparez vous pour le soir et prenez part à la conférence sous le dôme de la Pyramide du Loup pour mieux comprendre l’origine des constellations en lien avec la mythologie grecque. Observons ainsi de plus près les animaux dans lesquels s’incarnent les constellations, le ciel ne nous apparaîtra plus de la même manière.

De 22h00 à minuit (gratuit)

La nuit arrive… Le monde de l’astronomie vous sera dévoilé, suivi d’une projection en direct depuis un télescope retransmis sur écran géant pour observer les planètes, les comètes, les étoiles… Thibaud Marec, spécialiste en astronomie, présentera la nuit étoilée avec passion ! Un rendez-vous à ne pas manquer dans une ambiance conviviale.

Thibaud Marec, spécialiste en astronomie et grand passionné !

Astronome amateur depuis plusieurs années, je vous fais découvrir l’astronomie lors de soirées, séjours, conférences, séminaires ou animations diverses et variées.

Féru d’observation des astres, je suis aussi passionné par l’histoire, l’art ou encore la mythologie, j’offre ainsi une expérience unique au carrefour de la science, la culture et la rêverie. .

Les Gilats La Pyramide du Loup Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 54 94 64 47 contact@lapyramideduloup.com

