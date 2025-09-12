Animations Nature à la Pyramide du Loup cet été ! Les Gilats Toucy

Animations Nature à la Pyramide du Loup cet été ! Les Gilats Toucy samedi 4 juillet 2026.

Animations Nature à la Pyramide du Loup cet été !

Les Gilats La Pyramide du Loup Toucy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-04

La Pyramide du Loup, c’est une expérience unique avec des espaces à la fois ludiques et pédagogiques ! Profitez de nos animations nature en plein air. Animations pour les familles à 10h30 ou 15h30.

C’est notre ami l’écureuil !

Découvrons le lieu d’habitat de l’écureuil et suivons ses traces… A partir des empreintes, nous allons étudier les mammifères. Gardez vos sens en éveil pour repérer un écureuil dans la nature.

Les abeilles et les fleurs

Apprenons à différencier l’abeille, la guêpe, le frelon européen/asiatique et le bourdon ! Nous allons plonger dans leur mode de vie, découvrir leur alimentation et comprendre en quoi consiste la pollinisation. Nous partirons ensuite sur le terrain pour observer une ruche en pleine activité.

Les papillons

Observons le cycle du papillon. Mais qu’est-ce que la chrysalide ? Le papillon est étonnant avec ses écailles sur ses ailes, voici l’occasion de découvrir sa morphologie de plus près…

La vie des renards

Regardons de plus près cet animal nocturne… A votre avis, où vit-il ? C’est un mammifère attachant et surprenant, découvrons ensemble son mode de vie. Nous allons également partir dans les bois observer un terrier qu’il pourrait utiliser avant de se pencher sur sa nourriture. .

Les Gilats La Pyramide du Loup Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 54 94 64 47 contact@lapyramideduloup.com

English : Animations Nature à la Pyramide du Loup cet été !

German : Animations Nature à la Pyramide du Loup cet été !

Italiano :

Espanol :

L’événement Animations Nature à la Pyramide du Loup cet été ! Toucy a été mis à jour le 2025-09-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)