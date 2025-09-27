Fête Nationale Rue Patis Toucy
Fête Nationale Rue Patis Toucy lundi 13 juillet 2026.
Toucy
Fête Nationale
Rue Patis Parking du terrain de tennis Toucy Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Fête Nationale organisée par Toucy Animations
18h30 Apéro-concert avec le groupe GÉNÉRIC. Parking du Tennis. Buvette. Petite restauration proposée par le club de Pétanque. Suivi d’une Retraite aux flambeaux, animée par Élan Brass Band, avec distribution gratuite de lampions à 21h45.
A 22h45, Feu d’Artifice de la Ville, autour de l’étang, tiré par Brézac.
A 23h15 DJ SET animera la fin de la nuit. Buvette du Cercle de la Jeunesse Toucycoise. .
Rue Patis Parking du terrain de tennis Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 28 44 mairie.toucy@ville-toucy.fr
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English : Fête Nationale
L’événement Fête Nationale Toucy a été mis à jour le 2026-05-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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