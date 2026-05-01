L’eau-tech La Californie Toucy

Toucy

L’eau-tech

La Californie 9B Chemin de Ronde Toucy Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 14:00:00

fin : 2026-05-28 17:30:00

Date(s) :

2026-05-28

En Fabrique de Territoire, le CPIE, avec le P.a.r.c et la Californie, proposent de construire et partager des solutions low-tech de gestion sobre de l’eau adaptées à chacun des sites partenaires.

A la Californie, on vous propose d’imaginer et de dessiner ensemble un système low-tech de lave-main avec récupération d’eau de pluie et petite phytoépuration, adapté spécifiquement au site.

Un premier temps sera consacré aux problématiques spécifiques des zones humides avec Emma Torcol de l’EPAGE du Loing.

Vous aimez les low-tech ? Vous vous interrogez sur votre système de récupération d’eau de pluie ? Vous aimez bricoler ? Vous êtes simplement curieux ?

Sur inscription .

La Californie 9B Chemin de Ronde Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@cpie-yonnenievre.org

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English : L’eau-tech

L’événement L’eau-tech Toucy a été mis à jour le 2026-05-01 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !