Grande exposition artisanale Salle Polyvalente Toucy

Toucy

Grande exposition artisanale

Salle Polyvalente 7 Rue Paul Defrance Toucy Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-07

LACIM Association de solidarité internationale sans appartenance politique ni confessionnelle. Reconnue d’utilité publique en 1984.

Son but: Développement et amitié aux 4 coins du Monde: EAU/ SANTE AGRICULTURE/ EDUCATION/ ECONOMIE LOCALE

L’action de LACIM repose sur la priorité donnée à la dimension humaine dans les projets: encourager l’organisation collective et l’entraide locale pour amener les populations aidées à prendre en main leur propre développement.

Chaque comité locale s’engage à assurer le financement des projets dans le ou les villages qu’il parraine.

Par des dons, des animations, etc le comité peut faire face à ces engagements. Actuellement nous parrainons 3 villages: 1 au Burkina Faso, 1 au Sénégal et 1 à Madagascar

Notre comité de Toucy agit depuis 40 ans déjà et à permit à des villages de devenir autonomes.

Notre exposition artisanale avec des objets Indien, Africain, sud-Américain ainsi que des produits du commerce Equitable, se déroule à la Salle Polyvalente de TOUCY du vendredi 5 et samedi 6 juin de 10h à 19h et le dimanche 7 juin de 10h à 16h non stop.

Entrée libre.

Pour plus de renseignements sur LACIM aller sur le site www.lacim.fr .

Salle Polyvalente 7 Rue Paul Defrance Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 10 89 marieannemartire@free.fr

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English : Grande exposition artisanale

L’événement Grande exposition artisanale Toucy a été mis à jour le 2026-05-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !