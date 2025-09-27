Grande exposition artisanale Salle Polyvalente Toucy
Grande exposition artisanale Salle Polyvalente Toucy vendredi 5 juin 2026.
Toucy
Grande exposition artisanale
Salle Polyvalente 7 Rue Paul Defrance Toucy Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 10:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-07
LACIM Association de solidarité internationale sans appartenance politique ni confessionnelle. Reconnue d’utilité publique en 1984.
Son but: Développement et amitié aux 4 coins du Monde: EAU/ SANTE AGRICULTURE/ EDUCATION/ ECONOMIE LOCALE
L’action de LACIM repose sur la priorité donnée à la dimension humaine dans les projets: encourager l’organisation collective et l’entraide locale pour amener les populations aidées à prendre en main leur propre développement.
Chaque comité locale s’engage à assurer le financement des projets dans le ou les villages qu’il parraine.
Par des dons, des animations, etc le comité peut faire face à ces engagements. Actuellement nous parrainons 3 villages: 1 au Burkina Faso, 1 au Sénégal et 1 à Madagascar
Notre comité de Toucy agit depuis 40 ans déjà et à permit à des villages de devenir autonomes.
Notre exposition artisanale avec des objets Indien, Africain, sud-Américain ainsi que des produits du commerce Equitable, se déroule à la Salle Polyvalente de TOUCY du vendredi 5 et samedi 6 juin de 10h à 19h et le dimanche 7 juin de 10h à 16h non stop.
Entrée libre.
Pour plus de renseignements sur LACIM aller sur le site www.lacim.fr .
Salle Polyvalente 7 Rue Paul Defrance Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 10 89 marieannemartire@free.fr
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English : Grande exposition artisanale
L’événement Grande exposition artisanale Toucy a été mis à jour le 2026-05-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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