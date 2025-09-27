Exploration fluorescente autour de la Pyramide du Loup Lieu dit les Gilats Toucy

Exploration fluorescente autour de la Pyramide du Loup

Lieu dit les Gilats La Pyramide du Loup Toucy Yonne

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

2026-05-30

Et si la nuit vous permettait de voir des couleurs invisibles ? A la Pyramide du Loup, petits et grands êtes les bienvenus ! Partez en expédition nocturne à la recherche de la fluorescence qui nous entoure. Au cœur de la biodiversité du parc de la Pyramide du Loup, vous serez guidés par le physicien Serge Berthier de l’INSP.

Les secrets de ces lumières multicolores invisibles à l’œil humain vous émerveilleront.

Gratuit et ouvert à tous ! .

