Randonnée sur le Sentier Nature avec un guide Toucy

La Pyramide du Loup Toucy
2026-07-04
2026-08-30
2026-07-04
Un guide de la Pyramide du Loup vous emmène à travers bois pour découvrir les êtres vivants du milieu et leur interactions avec leur environnement dans le Parc de la Pyramide du Loup la mare, le Chêne 5 fois centenaire, un muret à pierres sèches pour reptiles, le terrier du blaireau, les trognes et pour finir, la rencontre avec Néïs et Nahele, nos chiens-loups. .
La Pyramide du Loup Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
