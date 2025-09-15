Randonnée sur le Sentier Nature avec un guide Toucy

Randonnée sur le Sentier Nature avec un guide

La Pyramide du Loup Toucy Yonne

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-30

Un guide de la Pyramide du Loup vous emmène à travers bois pour découvrir les êtres vivants du milieu et leur interactions avec leur environnement dans le Parc de la Pyramide du Loup la mare, le Chêne 5 fois centenaire, un muret à pierres sèches pour reptiles, le terrier du blaireau, les trognes et pour finir, la rencontre avec Néïs et Nahele, nos chiens-loups. .

La Pyramide du Loup Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

