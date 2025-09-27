Vide-greniers Centre de Loisirs Toucy
Vide-greniers Centre de Loisirs Toucy samedi 13 juin 2026.
Toucy
Vide-greniers
Centre de Loisirs 40 rue Paul Defrance Toucy Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 08:30:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Vide-greniers organisé par le centre de loisirs les p’tits Larousse un moment attendu aussi bien chez les vendeurs en herbe que chez les chineurs. Dans une ambiance de fête venez profiter. Buvette sur place. Vente de ticket de tombola. .
Centre de Loisirs 40 rue Paul Defrance Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 18 89 lesptitslarousse@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Toucy a été mis à jour le 2026-05-16 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
À voir aussi à Toucy (Yonne)
- L’eau-tech La Californie Toucy 28 mai 2026
- Exploration fluorescente autour de la Pyramide du Loup Lieu dit les Gilats Toucy 31 mai 2026
- Vide-greniers Toucy 31 mai 2026
- Journées des chiens-loups Les Gilats Toucy 13 juin 2026
- Animations Nature à la Pyramide du Loup cet été ! Les Gilats Toucy 4 juillet 2026