Vide-greniers Centre de Loisirs Toucy

Toucy

Vide-greniers

Centre de Loisirs 40 rue Paul Defrance Toucy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 08:30:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Vide-greniers organisé par le centre de loisirs les p’tits Larousse un moment attendu aussi bien chez les vendeurs en herbe que chez les chineurs. Dans une ambiance de fête venez profiter. Buvette sur place. Vente de ticket de tombola. .

Centre de Loisirs 40 rue Paul Defrance Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 18 89 lesptitslarousse@gmail.com

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Toucy a été mis à jour le 2026-05-16 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !