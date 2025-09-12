Journées des chiens-loups Les Gilats Toucy

Journées des chiens-loups Les Gilats Toucy samedi 13 juin 2026.

Journées des chiens-loups

Les Gilats La Pyramide du Loup Toucy Yonne

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

2026-06-13

Tout au long de ce week-end, vivez des moments inoubliables aux côtés de passionnés ! Educateurs, comportementalistes canins, ostéopathes, éleveurs parleront de la relation Homme-Animal et du comportement des chiens-loups. Le sujet du bien-être de l’animal de compagnie sera au centre de nos échanges. Des stands seront également présents sur les deux jours avec un rallye questions pour les enfants ! Promenades avec les chiens loups sur les deux journées. Buvette et restauration sur place. .

Les Gilats La Pyramide du Loup Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 54 94 64 47 contact@surlestracesduloup.com

