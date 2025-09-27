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Soirée Concerts Toucy

Soirée Concerts Toucy samedi 20 juin 2026.

Adresse : Stade de Rugby

Ville : 89130 Toucy

Département : Yonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Toucy

Soirée Concerts

Stade de Rugby Toucy Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Préparez-vous pour une soirée 100% ambiance avec l’Entente Puisaye Handball. Au programme
à partir de 19 h Ouest et Maltavern en concert avec leur énergie déjantée et leur style inimitable ils vont retourner Toucy. Restauration assurées par Jeunes Agriculteurs Toucy   .

Stade de Rugby Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   5289018@ffhandball.net

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English : Soirée Concerts

L’événement Soirée Concerts Toucy a été mis à jour le 2026-05-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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