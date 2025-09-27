Soirée Concerts Toucy
Soirée Concerts Toucy samedi 20 juin 2026.
Toucy
Soirée Concerts
Stade de Rugby Toucy Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Préparez-vous pour une soirée 100% ambiance avec l’Entente Puisaye Handball. Au programme
à partir de 19 h Ouest et Maltavern en concert avec leur énergie déjantée et leur style inimitable ils vont retourner Toucy. Restauration assurées par Jeunes Agriculteurs Toucy .
Stade de Rugby Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 5289018@ffhandball.net
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English : Soirée Concerts
L’événement Soirée Concerts Toucy a été mis à jour le 2026-05-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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