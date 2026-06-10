Motocross Championnat Bourgogne FC Toucy
Motocross Championnat Bourgogne FC Toucy dimanche 5 juillet 2026.
Toucy
Motocross Championnat Bourgogne FC
Le Vernoy (derrière magasin Bachelard) Toucy Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Le Moto Club de Toucy participe au Championnat Bourgogne FC de Motocross en catégorie Minicross 65-85cc Espoirs 125cc Open Vétérans.
Rendez-vous sur le circuit au Vernoy, derrière le magasin Bachelard (direction Ouanne) dès 10h. .
Le Vernoy (derrière magasin Bachelard) Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté michel.parise@neuf.fr
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English : Motocross Championnat Bourgogne FC
L’événement Motocross Championnat Bourgogne FC Toucy a été mis à jour le 2026-06-10 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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