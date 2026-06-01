De l’autre côté Toucy
De l’autre côté Toucy vendredi 26 juin 2026.
Toucy
De l’autre côté
Le cabaret des oiseaux Toucy Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
D’après Stefano Massini, Durée 1h30
Adaptation et jeu ÉMILE SALVADOR
MISE EN SCÈNE, MUSIQUE ET JEU MATHIEU DEBRAY
Théâtre du Colibri
Irak. 2015. C’est la guerre.
Un vieil homme fuit son village avec sa petite fille de 4 ans.
Le récit d’Hamid est d’abord un témoignage incroyable, le récit d’un homme déjà âgé dont l’épopée tient de l’exploit et du conte initiatique. Hamid ne choisit pas de partir quelque chose de plus grand décide à sa place, l’obligeant à tout laisser derrière lui.
Stefano Massini a écrit cette pièce d’après le témoignage d’un migrant. Il perçoit l’histoire de cet homme comme l’expression d’une grande force face à la gratuité du mal et l’omnipotence de l’argent ; l’irruption sur nos routes d’une force incontrôlable depuis longtemps oubliée en occident, celle de la lutte pour la vie. .
Le cabaret des oiseaux Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 76 74 77 cie.premierbaiser@gmail.com
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English : De l’autre côté
L’événement De l’autre côté Toucy a été mis à jour le 2026-06-10 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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