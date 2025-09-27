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Concert Lacadencia Lieu-dit Château des Gilats Toucy

Concert Lacadencia Lieu-dit Château des Gilats Toucy samedi 6 juin 2026.

Lieu : Lieu-dit Château des Gilats

Adresse : Château des Gilats

Ville : 89130 Toucy

Département : Yonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Toucy

Concert Lacadencia

Lieu-dit Château des Gilats Château des Gilats Toucy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Le chœur de femmes de Toucy, Lacadencia, dirigé par Anne Le Goff, se produira en plein air dans le cadre du château des Gilats à Toucy. Un moment musical à partager dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Participation libre. Concert susceptible d’être annulé en cas de mauvais temps.   .

Lieu-dit Château des Gilats Château des Gilats Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 23 09  lacadencia@lilo.org

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English : Concert Lacadencia

L’événement Concert Lacadencia Toucy a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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