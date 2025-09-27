Concert Lacadencia Lieu-dit Château des Gilats Toucy
Concert Lacadencia Lieu-dit Château des Gilats Toucy samedi 6 juin 2026.
Toucy
Concert Lacadencia
Lieu-dit Château des Gilats Château des Gilats Toucy Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Le chœur de femmes de Toucy, Lacadencia, dirigé par Anne Le Goff, se produira en plein air dans le cadre du château des Gilats à Toucy. Un moment musical à partager dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Participation libre. Concert susceptible d’être annulé en cas de mauvais temps. .
Lieu-dit Château des Gilats Château des Gilats Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 23 09 lacadencia@lilo.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Lacadencia
L’événement Concert Lacadencia Toucy a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
À voir aussi à Toucy (Yonne)
- L’eau-tech La Californie Toucy 28 mai 2026
- Exploration fluorescente autour de la Pyramide du Loup Lieu dit les Gilats Toucy 31 mai 2026
- Vide-greniers Toucy 31 mai 2026
- Grande exposition artisanale Salle Polyvalente Toucy 5 juin 2026
- Journées des chiens-loups Les Gilats Toucy 13 juin 2026