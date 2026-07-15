Collecte de sang Salle du Café Fournier Rue Paul Defrance Toucy
jeudi 30 juillet 2026 · Salle du Café Fournier Rue Paul Defrance · Toucy
Informations pratiques
Toucy
Collecte de sang
Salle du Café Fournier Rue Paul Defrance Rue Paul Defrance Toucy Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 15:00:00
fin : 2026-07-30 19:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang, une collecte aura lieu, salle du Café Fournier Rue Paul Defrance Prendre rendez-vous.
Les donneurs avec rendez-vous sont prioritaires, ceux sans rendez-vous sont accueillis en fonction de l’affluence sur la collecte. .
Salle du Café Fournier Rue Paul Defrance Rue Paul Defrance Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 03 67 contact@cc-puisayeforterre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Collecte de sang
L’événement Collecte de sang Toucy a été mis à jour le 2026-07-08 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
À voir aussi à Toucy (Yonne)
- Petit-déjeuner sonore Séance d’écoute collective La Californie Toucy Toucy 15 juillet 2026
- Hippolyte & Antiope Toucy 24 juillet 2026
- Les Folies Artistiques Toucy 25 juillet 2026
- Nuit des étoiles filantes Les Gilats Toucy 2 août 2026
- Dans l’infini des mers Contes de la roulotte Toucy 9 août 2026