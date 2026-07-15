Collecte de sang Salle du Café Fournier Rue Paul Defrance Toucy

Informations pratiques

Toucy

Collecte de sang

Salle du Café Fournier Rue Paul Defrance Rue Paul Defrance Toucy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 15:00:00

fin : 2026-07-30 19:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang, une collecte aura lieu, salle du Café Fournier Rue Paul Defrance Prendre rendez-vous.

Les donneurs avec rendez-vous sont prioritaires, ceux sans rendez-vous sont accueillis en fonction de l’affluence sur la collecte. .

Salle du Café Fournier Rue Paul Defrance Rue Paul Defrance Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 03 67 contact@cc-puisayeforterre.fr

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English : Collecte de sang

L’événement Collecte de sang Toucy a été mis à jour le 2026-07-08 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !