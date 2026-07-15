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AGENDA · Toucy

Collecte de sang Salle du Café Fournier Rue Paul Defrance Toucy

jeudi 30 juillet 2026 · Salle du Café Fournier Rue Paul Defrance · Toucy

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Salle du Café Fournier Rue Paul Defrance
Adresse
Rue Paul Defrance
Ville
89130 Toucy
Département
Yonne
Tarif

Toucy

Collecte de sang

Salle du Café Fournier Rue Paul Defrance Rue Paul Defrance Toucy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 15:00:00
fin : 2026-07-30 19:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang, une collecte aura lieu, salle du Café Fournier Rue Paul Defrance Prendre rendez-vous.
Les donneurs avec rendez-vous sont prioritaires, ceux sans rendez-vous sont accueillis en fonction de l’affluence sur la collecte.   .

Salle du Café Fournier Rue Paul Defrance Rue Paul Defrance Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 03 67  contact@cc-puisayeforterre.fr

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English : Collecte de sang

L’événement Collecte de sang Toucy a été mis à jour le 2026-07-08 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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