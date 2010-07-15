Petit-déjeuner sonore Séance d’écoute collective La Californie Toucy Toucy

Informations pratiques

Toucy

Petit-déjeuner sonore Séance d’écoute collective

La Californie Toucy 9B Chemin de Ronde Toucy Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 23:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Petit-déjeuner sonore Séance d’écoute collective

Mercredi 15 juillet à 10h

A La Californie

Quand les femmes vieillissent

Épisode 1/4 Vieille peau, belle peinture. Un épisode de LSD, La Série Documentaire (France Culture).

(Gratuit)

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C’est l’été à La Californie. Retrouvez nous à la fraiche ! Installez-vous autour d’un café pour un temps d’écoute collective suivi d’un échange convivial…

Vieillir quand on est une femme, c’est encore trop souvent faire face à des stéréotypes et à l’invisibilisation. Dans une société qui valorise la jeunesse, comment changer notre regard sur les femmes âgées et reconnaître la richesse de leurs expériences, de leurs engagements et de leurs liens aux autres ?

Venez écouter, réfléchir et échanger ensemble autour de ces questions, dans une ambiance chaleureuse et ouverte à toutes et tous.

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Cette rencontre s’inscrit dans notre thématique Vieillir Femme , qui traverse notre programmation 2026.

LSD, La Série Documentaire “Quand les femmes vieillissent”, une série en 4 épisodes produite par Johanna Bedeau, réalisée par Angélique Tibau, diffusée sur France Culture du 26 au 29 janvier 2026. Et disponible sur Franceculture.fr et l’application Radio France. .

La Californie Toucy 9B Chemin de Ronde Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 55 27 31 contact@californietoucy.cc

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English : Petit-déjeuner sonore Séance d’écoute collective

L’événement Petit-déjeuner sonore Séance d’écoute collective Toucy a été mis à jour le 2026-07-10 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !