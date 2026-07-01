Les Folies Artistiques Toucy
samedi 25 juillet 2026 · Toucy
Informations pratiques
Toucy
Les Folies Artistiques
Église de TOUCY Toucy Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Les Folies Artistiques, une association icaunaise impliquée dans le développement de la culture, vous annonce la session 5 des Créations Musicales qui aura lieu fin juillet.
Cette année encore, le programme est inédit. Il s’agira d’un théâtre musical intitulé Hippolyte et Antiope La ceinture du pouvoir.
Ce programme conçu par Ève MESLIN et Patrice BRÉFORT vous fera voyager dans l’univers de la Grèce antique…
Voici les dates, horaires et lieux des représentations
– Jeudi 23/07 à 20h Église de OUANNE
– Vendredi 24/07 à 20h Église de CHABLIS
– Samedi 25/07 à 20h Église de TOUCY
– Dimanche 26/07 à 17h Église de GY L’ÉVÊQUE
Nous vous attendons nombreux dans les différentes églises du territoire pour découvrir ce programme unique. .
Église de TOUCY Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lesfoliesartistiques@gmail.com
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English : Les Folies Artistiques
L’événement Les Folies Artistiques Toucy a été mis à jour le 2026-07-08 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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