Toucy

Estivales de Puisaye Concert de musique sacrée

Eglise de Toucy Toucy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Chaque été, les Estivales de Puisaye un festival itinérant qui irrigue la Puisaye de musique. A Toucy Concert de musique sacrée.

Programme

Messe brève, Mozart

Psaume 42, Mendelssohn

Mouvements concertants, Gousseau (création)

Equipe artistique

Sophie Chiu, direction

Viktor Mazacek, violon

Jiri Posledni, alto

Maîtrise Saint-Louis de Gonzague de Paris

Orchestre Camerata Bohemiana de Prague

Durée env. 1h30 avec entracte .

Eglise de Toucy Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 18 13 infos@estivales-puisaye.com

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English : Estivales de Puisaye Concert de musique sacrée

L’événement Estivales de Puisaye Concert de musique sacrée Toucy a été mis à jour le 2026-04-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !