Estivales de Puisaye Concert de musique sacrée Toucy
Estivales de Puisaye Concert de musique sacrée Toucy vendredi 14 août 2026.
Toucy
Estivales de Puisaye Concert de musique sacrée
Eglise de Toucy Toucy Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Chaque été, les Estivales de Puisaye un festival itinérant qui irrigue la Puisaye de musique. A Toucy Concert de musique sacrée.
Programme
Messe brève, Mozart
Psaume 42, Mendelssohn
Mouvements concertants, Gousseau (création)
Equipe artistique
Sophie Chiu, direction
Viktor Mazacek, violon
Jiri Posledni, alto
Maîtrise Saint-Louis de Gonzague de Paris
Orchestre Camerata Bohemiana de Prague
Durée env. 1h30 avec entracte .
Eglise de Toucy Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 18 13 infos@estivales-puisaye.com
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English : Estivales de Puisaye Concert de musique sacrée
L’événement Estivales de Puisaye Concert de musique sacrée Toucy a été mis à jour le 2026-04-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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