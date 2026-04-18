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Estivales de Puisaye Concert de musique sacrée Toucy

Estivales de Puisaye Concert de musique sacrée Toucy vendredi 14 août 2026.

Adresse : Eglise de Toucy

Ville : 89130 Toucy

Département : Yonne

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Toucy

Estivales de Puisaye Concert de musique sacrée

Eglise de Toucy Toucy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Chaque été, les Estivales de Puisaye un festival itinérant qui irrigue la Puisaye de musique. A Toucy Concert de musique sacrée.
Programme
Messe brève, Mozart
Psaume 42, Mendelssohn
Mouvements concertants, Gousseau (création)
Equipe artistique
Sophie Chiu, direction
Viktor Mazacek, violon
Jiri Posledni, alto
Maîtrise Saint-Louis de Gonzague de Paris
Orchestre Camerata Bohemiana de Prague
Durée env. 1h30 avec entracte   .

Eglise de Toucy Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 18 13  infos@estivales-puisaye.com

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English : Estivales de Puisaye Concert de musique sacrée

L’événement Estivales de Puisaye Concert de musique sacrée Toucy a été mis à jour le 2026-04-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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