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Exposition Galerie du Vieux Toucy Rue Lucile Cormier Toucy

mercredi 8 juillet 2026 · Rue Lucile Cormier · Toucy

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Rue Lucile Cormier
Adresse
La Galerie du Vieux Toucy
Ville
89130 Toucy
Département
Yonne
Tarif

Toucy

Exposition Galerie du Vieux Toucy

Rue Lucile Cormier La Galerie du Vieux Toucy Toucy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Exposition à la Galerie du Vieux Toucy.
La Galerie du Vieux Toucy a le plaisir de vous inviter à découvrir une exposition réunissant les univers artistiques de Claire Côté et Christiane Lanta.   .

Rue Lucile Cormier La Galerie du Vieux Toucy Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 10 66 76  vicart.veronique@orange.fr

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English : Exposition Galerie du Vieux Toucy

L’événement Exposition Galerie du Vieux Toucy Toucy a été mis à jour le 2026-06-27 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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