Exposition Galerie du Vieux Toucy Rue Lucile Cormier Toucy
mercredi 8 juillet 2026 · Rue Lucile Cormier · Toucy
Informations pratiques
Toucy
Exposition Galerie du Vieux Toucy
Rue Lucile Cormier La Galerie du Vieux Toucy Toucy Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Exposition à la Galerie du Vieux Toucy.
La Galerie du Vieux Toucy a le plaisir de vous inviter à découvrir une exposition réunissant les univers artistiques de Claire Côté et Christiane Lanta. .
Rue Lucile Cormier La Galerie du Vieux Toucy Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 10 66 76 vicart.veronique@orange.fr
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English : Exposition Galerie du Vieux Toucy
L’événement Exposition Galerie du Vieux Toucy Toucy a été mis à jour le 2026-06-27 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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