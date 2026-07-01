Exposition Galerie du Vieux Toucy Rue Lucile Cormier Toucy

Informations pratiques

Toucy

Exposition Galerie du Vieux Toucy

Rue Lucile Cormier La Galerie du Vieux Toucy Toucy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Exposition à la Galerie du Vieux Toucy.

La Galerie du Vieux Toucy a le plaisir de vous inviter à découvrir une exposition réunissant les univers artistiques de Claire Côté et Christiane Lanta. .

Rue Lucile Cormier La Galerie du Vieux Toucy Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 10 66 76 vicart.veronique@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Galerie du Vieux Toucy

L’événement Exposition Galerie du Vieux Toucy Toucy a été mis à jour le 2026-06-27 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !