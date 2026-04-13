APERO CONCERT BARBECUE avec BACKSTAGE et spectacle de feu Noyers
APERO CONCERT BARBECUE avec BACKSTAGE et spectacle de feu Noyers samedi 25 juillet 2026.
Noyers
APERO CONCERT BARBECUE avec BACKSTAGE et spectacle de feu
Site du Vieux Château de Noyers Noyers Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 02:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Apéro barbecue concert au pied des tours du chateau de Noyers-sur-Serein avec le groupe Backstage, et spectacle de feu par la compagnie L’aime en terre .
Site du Vieux Château de Noyers Noyers 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 41 40 15
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English : APERO CONCERT BARBECUE avec BACKSTAGE et spectacle de feu
L’événement APERO CONCERT BARBECUE avec BACKSTAGE et spectacle de feu Noyers a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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