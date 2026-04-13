Noyers

APERO CONCERT BARBECUE avec BACKSTAGE et spectacle de feu

Site du Vieux Château de Noyers Noyers Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25 02:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Apéro barbecue concert au pied des tours du chateau de Noyers-sur-Serein avec le groupe Backstage, et spectacle de feu par la compagnie L’aime en terre .

Site du Vieux Château de Noyers Noyers 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 41 40 15

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English : APERO CONCERT BARBECUE avec BACKSTAGE et spectacle de feu

L’événement APERO CONCERT BARBECUE avec BACKSTAGE et spectacle de feu Noyers a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)