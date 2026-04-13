Noyers

Gargouillosium Noyers-sur-Serein

Site du Vieux Château de Noyers Noyers Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 09:00:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Sous ce nom étrange se cache le symposium des gargouilles. Une trentaine de sculpteurs viennent sur le site qui, en trois jours, transforment un bloc vierge en une magnifique gargouille ou un animal fantastique. Le dernier jour, les œuvres finies son mises en vente. Événement à ne pas rater ! .

Site du Vieux Château de Noyers Noyers 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 41 40 15 contact@lepatrimoineoublie.fr

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English : Gargouillosium Noyers-sur-Serein

L’événement Gargouillosium Noyers-sur-Serein Noyers a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité